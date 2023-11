Bispecifikke antistoffer ved lymfomer øger ikke risikoen for død ved smitte med COVID-19

Flere rapporter har indikeret, at CAR-T-celleterapi markant øger risikoen for at dø ved smitte med COVID-19. Nu viser et nyt dansk forskningsarbejde, at risikoen for at dø ved smitte med COVID-19 ved samtidig behandling med bispecifikke antistoffer ikke kommer med den samme forhøjede risiko for patienterne. Det er betryggende nyt, siger forsker.