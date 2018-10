Dagens sundhedspolitiske udspil fra Socialdemokraterne er ikke så ringe, som man kunne frygte fra et parti, der i efterhånden mange år har behandlet sundheden stedmoderligt christiansborgpolitisk.

Eller sagt på en anden måde: Oplægget rummer ikke nogle direkte katastrofer. Det er dog et klassisk valgkampspapir og som sådan farvet af et ønske om at please kernevælgerne – i denne sammenhæng sygeplejerskerne og sosu-assistenterne og udvalgte patientgrupper, primært de medicinske patienter og de nye mødre. Og så er det præget af, at socialdemokraterne er nødt til at forsvare den regionale konstruktion. Oplægget er udpræget systembevarende.

Partiformand Mette Frederiksen gør ligefrem en dyd ud af at sætte en modsætning op mellem (hendes) initiativer i det nære og så strukturreformer og handlingsplaner. Underforstået: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bidrager med en kold hånd, mens de varme sidder på Mette Frederiksen.

Oplægget er da også i den grad iscenesat omkring Mette Frederiksens person, fra forsidebilledet til hendes forord, hvor hun inddrager sine oplevelser i forbindelse med moderens kræftsygdom, og oplægget er gennemsyret af støtte og opbakning til sygeplejersker og sosu-assistenter, mens lægerne – som man må formode er udenfor vælgermålgruppen – lige får lidt pisk i form af et forslag om at sende nybagte læger et halvt år i tvungen værnepligt i almen praksis. Det er ikke just en moderne tankegang at tvinge folk på arbejde, men i kombination med et løfte om 100 nye hoveduddannelsesstillinger i almen praksis er det dog et bud på at løse en kritisk situation. Og så får partiet også lige luftet klassekampen lidt…

Partiet vil derudover have 1.000 ekstra sygeplejersker, hvor de så end skal komme fra, og så sætter de lidt flere ord på deres såkaldte nærhospitaler, som blev luftet for nogle uger siden. I dagens oplæg lyder det mere som de kommunale sundhedshuse, der allerede er godt gang i med at blive bygget og udbygget, og derfor er dette forslag et af en række gratister, som også tæller udgående akutteam, mere forskning i skræddersyet medicin, inddragelse af pårørende, nej til New Public Management og mere forebyggelse. Og når det gælder rygning tør hellere ikke Socialdemokratiet bide til bolle og hæve cigaretpriserne voldsomt.

Og når det kommer til bundlinjen er der heller ikke mange penge forbundet med initiativerne – det hele skal koste en god mia. kr. Eller under en pct. af sundhedsvæsenets samlede omsætning.

Et net og nydeligt og lidt kedeligt oplæg til valgkamp. Lad os se, om det sælger billetter.