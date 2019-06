En åbningsceremoni med substans

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

CHICAGO (Dagens Medicin) – Ofte kan ASCO’s åbningsceremonier gå op i at takke for pengebidrag eller hylde nogle forskere med æresbevisninger, og sådan skal det også være. I år var der dog mere substans i åbningsceremonien, mener overlæge Morten Mau-Sørensen fra Rigshospitalet. Temaet for åbningsceremonien var det samme som kongressens om, at alle kræftpatienter skal […]