På sit møde i november anbefaler CHMP, at otte nye lægemidler bliver godkendt. CHMP er en komité, som hører under Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Det skriver EMA i en pressemeddelelse. CHMP anbefaler, at lægemidlet Omjjara bliver godkendt til at behandle myelofibrose, som er en sjælden form for blodkræft. Rystiggo, som behandler den autoimmune sygdom myasthenia gravis, blev også anbefalet. Lægemidlet Spexotras har også fået grønt lys. Det er en behandling til børn på mindst et år med gliom, som er...