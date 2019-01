Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvis alle planerne holder stik, skal opgraderingen af Landspatientregisteret (LPR3) og Sundhedsplatformen (SP2018) til at ske som planlagt 2. februar. Det har et uafhængigt ekspertråd nedsat af koncerndirektionen i Region Hovedstaden givet grønt lys for. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. »På baggrund af det vi ved – og selvfølgelig under forudsætning af, at […]