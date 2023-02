Danske kvinder med senfølger efter brystkræft har i et stykke tid haft den helt unikke mulighed, at de har kunnet få et ekspertpanel til at tage deres sag op med det formål at afsøge, om alt er afprøvet i forhold til deres konkrete problemstilling og behandling. Formålet er, at vi tager nogle sager op, hvor den enkelte læge kæmper med at finde ud af, hvad han eller hun kan gøre for at hjælpe patienten Anders Bonde Jensen, professor, overlæge og...