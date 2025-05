Kombinationsbehandling reducerer den tiårige risiko for at dø af brystkræft

Forskere fremlægger i dag til årskongressen for ESMO Breast Cancer data fra ti års opfølgning på patienter behandlet med tillæg af pertuzumab til trastuzumab og kemoterapi. Data viser, at over ti år reducerede tillægget af pertuzumab til behandlingen risikoen for at dø med 17 pct. Overlevelsen er endnu bedre for patienter med lymfeknudeinvolvering.