Flere studier på den årlige kongres for European Society of Medical Oncology – Breast Cancer (ESMO Breast Cancer) havde kastet sig over opgaven med at identificere, hvordan man bedre kan behandle kvinder med genstridig HER2-positiv brystkræft. Det ene af disse studier var fase 2-studiet BCT1703 DIAmOND, hvori forskere havde undersøgt, om man ved at behandle kvinder med trastuzumab-resistent fremskreden brystkræft med en triplebehandling bestående af trastuzumab, durvalumab og tremelimumab kunne forbedre disse kvinders fremtidsudsigter. Resultatet af studiet viser, at triplebehandlingen...