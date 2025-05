Kvinder med overvægt eller svær overvægt har sammenlignet med kvinder med normalvægt mindre sandsynlighed for at opnå såkaldt komplet patologisk respons ved neoadjuverende kemoterapi. Det viser et nyt dansk studie, der netop er præsenteret på den årlige brystkræftkongres i regi af European Society of Medical Oncology (ESMO BC). Studiet kommer for første gang med data på, hvilken betydning vægt har for den neoadjuverende behandling med kemoterapi til danske kvinder med brystkræft. Studiet er dermed med til at lægge flere brikker...