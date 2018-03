Frede Olesen, Kjeld Møller Pedersen og Leif Vestergaard Petersen mener, at der mangler sammenhæng i sundhedsvæsenet. De foreslår, at der bliver oprettet klynger, som politikere i regionerne og kommunerne skal rette sig efter.

En bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet skal sikres med klynger omkring de store sygehuse. Derudover skal politikerne i kommuner og regioner rette sig efter de beslutninger, klyngerne har taget.

Det foreslår professor i almen medicin Frede Olesen, professor i sundhedsøkonomi- og politik Kjeld Møller Pedersen og administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Petersen i en kronik i Politiken.

»Der er manglende sammenhæng, ukendskab til hinandens faglighed, uklar kvalitet og spild i sundhedsvæsenet,« skriver de i kroniken.

Ifølge de tre kronikører er årsagen til den manglende sammenhæng, at sundhedsvæsenet ikke har en samlet ledelse, hvilket giver store forskelle i hele sundhedsvæsenet. De foreslår derfor, at der bliver lavet sundhedsklynger, der får ansvaret for ledelsen af den samlede sundhedsindsats over for patienterne i klyngens specialeområde. Ledelsen skal bestå af en repræsentant for de praktiserende læger, en hjemmesygeplejerske og en repræsentant for hospitalsledelsen.

KL støtter ikke ideen

Frede Olesen, Kjeld Møller Pedersen og Leif Vestergaard Petersens kronik er et opråb til sundhedsministeren og innovationsministeren om at tænke sundhedsvæsenet på en ny måde. Målet betyder, at sundhedsklyngerne skal kunne stille krav til alle implicerede parter: kommunerne, praktiserende læger, hospitaler og eventuelle eksterne leverandører.

På Twitter er Kommunernes Landsforening (KL) ikke positive over for kronikørernes forslag. De mener ikke, at klyngerne vil bringe dem tættere på borgerne, tværtimod.

»5 regioner, 98 kommuner, ca. 3500 læger og så vil man indføre et administrativt lag på ca. 20 nye sundhedsklynger. Det bringer os ikke tættere på borgerne, men fjerner muligheden for at tænke på tværs af fx sundhed, beskæftigelse og social. Velfærd er mere end sundhed,« skriver KL på Twitter.