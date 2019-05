Jagten på moderne lokaler

Lægemanglen er de senere år kommet til hovedstaden og sivet ind over grænsen til Frederiksberg. Det skal et nyt lægehus i det gamle Frederiksberg Hospital være med til at lave om på. Og for praktiserende læger er projektet en særlig mulighed for at bytte gammeldags lokaler ud med nye og opnå et større fagligt fællesskab.