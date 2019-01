DSAM-formand: Vi skal turde prioritere fagligt

I det nye år vil Anders Beich have stor fokus på, hvordan de sparsomme ressourcer i almen praksis udnyttes bedst muligt. Det kræver modige fravalg og et fokus på kvalitetsarbejde og den dokumenterede indsats. DSAM vil fortsætte kampen for ægte brugerinddragelse i delingen af sundhedsdata.

Der ligger i de kommende år en stor udfordring og venter, der går på at få enderne til at mødes i sundhedsvæsenet. Derfor vil DSAM’s formand Anders Beich bruge en del af sit fagpolitiske 2019 på at slå et slag for det, han betegner som realistisk medicin. »Vi bliver nødt til at indstille os på, […]