Årets Kidney Week, der er den årlige kongres for American Society of Nephrology (ASN), synger på sidste vers. Men inden vi helt slipper kongressen, kaster vi et sidste blik på nogle af de store forskningsnyheder, der blev præsenteret der. Et af de forskningsresultater, som tiltrak sig mere end almindeligt meget opmærksomhed, omhandlede en ny behandling til at erstatte plasmaferese ved nyretransplantation. Ved nyretransplantation er der altid risiko for, at modtageren udvikler donorspecifikke antistoffer mod den implanterede nyre, hvilket kan lede...