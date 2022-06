GLP-1-receptoragonister ser ud til at forbedre insulinfølsomheden hos personer med type 1-diabetes

Resultater fra det danske MAG1C-studie viser, at den korttidsvirkende GLP-1-receptoragonist exenatid kan reducere behovet for måltidsinsulin og øge insulinfølsomheden hos personer med type 1-diabetes, samtidig med at behandlingen leder til et betydeligt vægttab.