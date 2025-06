Tre af otte genetiske dispositioner for type 2-diabetes øger også risikoen for kolorektalkræft

Type 2-diabetes øger risikoen for udvikling af kolorektalkræft, og et nyt studie viser, at specielt tre genetiske dispositioner for udvikling af type 2-diabetes står for den forøgede risiko for udvikling af kræft. En fællesnævner er hyperinsulinæmi, og det kan måske betale sig at have øget opmærksomhed på risikoen for udvikling af kolorektalkræft hos denne gruppe, siger postdoc Xuan Zhou fra Novo Nordisk Foundations Center for Basic Metabolic Research.