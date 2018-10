Der er sammenhæng mellem diabetes og slidgigt, leddegigt og osteoporose. Det er vigtigt, at gigtpatienter bliver klar over, at de roligt kan fortsætte deres fysiske træning, siger seniorforsker.

BERLIN (Dagens Medicin) – Diabetes er forbundet med en forhøjet risiko for at have slidgigt, leddegigt og osteoporose. Det fremgår af resultaterne af et studie, som seniorforsker Stig Mølsted fra Nordsjællands Hospital har fremlagt ved årets EASD-kongres i Berlin. »Vi har fundet ud af, at der en sammenhæng mellem diabetes og tre forskellige gigtformer,« siger […]