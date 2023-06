Inflammation i kroppen er en faktor ved både leddegigt og depression, og der har eksisteret en frygt for, at to samtidige diagnoser med leddegigt og depression kommer med højere risiko for død sammenlignet med depression alene. Den teori holder dog ikke vand, viser et nyt dansk studie. Studiet finder, at personer med depression har den samme dødelighed uanset en samtidig diagnose med leddegigt. Ifølge en af forskerne bag studiet er det et positivt resultat, som bør betrygge patienter med leddegigt....