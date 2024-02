En manglende godkendelse af den danske kliniske basisuddannelse (KBU) giver problemer i Norge. For at overholde EØS-aftalens gængse regler om fri bevægelighed i lande i Europa uden for EU, skal der vurderes, om de kompetencer en læge har fået gennem KBU i Danmark, svarer til de kompetencer, en læge får gennem det tilsvarende norske LIS1. Det mener Anne-Karin Rime, formand for den norske lægeforening, Legeforening, som 27. februar offentliggjorde at den har sagsøgt den norske stat. Det skriver Legeforeningen i...