Defensiv medicin skaber udbrændthed hos læger

Frygt for at overse alvorlige diagnoser gør, at læger i stigende grad praktiserer defensiv medicin. Men det skaber risiko for udbrændthed hos læger, siger speciallæge i almen medicin.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Defensiv medicin praktiseres i stigende grad og bliver ofte udført på baggrund af påvirkning fra patienten, bekymring for at overse alvorlig sygdom, påvirkning fra pårørende samt tidspres. »Det opleves som fagligt utilfredsstillende og udmattende for lægerne, der frygter, at defensiv medicinsk adfærd fjerner fokus fra at gøre det, der er bedst for patienten, til et […]