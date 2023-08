Med en forventet fordobling i antallet af personer med demens er sygdommen en tikkende bombe under det danske velfærdssystem. I dag er de direkte årlige udgifter 8 mia. kr. Dertil kommer følgeomkostningerne og byrden for 400.000 pårørende. Og Danmark står ikke alene – samme udfordring tårner sig op i mange andre vestlige lande. Der er derfor et akut behov for nytænkning til behandling. Hvorfor får alle demensramte ikke tilbudt CST, når undersøgelser viser, at det rent faktisk hjælper? CST er i dag den globalt mest anerkendte og udbredte ikke-medicinske...