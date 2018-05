De første læger er begyndt på uddannelse til akutmedicinere

Fire læger kunne i dag som landets første begynde i deres introduktionsstillinger som reservelæger i det nye akutmedicinske speciale på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen udsendte tidligere i år en målbeskrivelse for akutmedicin, som skal sikre, at de kommende speciallæger i akutmedicin har de kompetencer, der skal til for at håndtere akut syge eller tilskadekomne patienter. Og den har uddannelsesansvarlig overlæge Mads Lind Ingeman kigget nøje på.

»Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for akutmedicin fortæller, hvad en akutmediciner skal kunne. Vi har derefter lagt en plan for, hvordan de skal lære det her hos os,« siger han i pressemeddelelsen.

De kommende speciallæger i akutmedicin skal lære at vurdere og behandle de akutte symptomer og lægge en plan for det videre forløb, så patienten hurtigt kan komme hjem eller til yderligere behandling i en anden specialafdeling.

Efter et år i en introduktionsstilling har lægerne mulighed for at søge en hoveduddannelsesstilling, hvor de efter yderligere fem år bliver speciallæger i akutmedicin.

På landsplan er der udsigt til, at der vil blive oprettet 43-126 introduktionsforløb og 29-42 hoveduddannelsesforløb hvert år, vurderer de tre videreuddannelsesregioner.