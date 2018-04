De tre videreuddannelsesregioner er for tiden ved at gøre klar til de første intro-forløb i akutmedicin.

Det længe ventede speciale i akutmedicin slår efter sommerferien dørene op.

De tre videreuddannelsesregioner – Nord, Syd og Øst – er således for tiden ved at gøre klar til at begynde de første introforløb efter sommerferien.

»Vi regner med at slå omkring 30 introduktionsstillinger op til besættelse efter sommerferien,« siger Lise Møller, sekretariatschef i Videreuddannelsesregion Øst, der dækker Hovedstaden og Sjælland.

Videreuddannelsesregionerne har forpligtet sig på at oprette et antal uddannelsesstillinger i akutmedicin over de kommende år.

Videreuddannelsesregion Øst har således forpligtet sig på at oprette 14-20 hoveduddannelsesforløb årligt fra 2019 og 21-60 introduktionsforløb allerede fra i år.

»Akutlægerne sidder lige nu og arbejder på detaljerne, men vi regner med foreløbigt at slå 30 I-forløb op,« siger Lise Møller fra Øst.

Lægger forsigtigt ud

De tre videreuddannelsesregioner skal blot nå op på det aftalte niveau som et gennemsnit over de kommende år frem mod 2021, hvor en ny dimensioneringsplan skal træde i kraft.

I Videreuddannelsesregion Syd har man derfor valgt foreløbigt at lægge forsigtigt for land.

Videreuddannelsesregionen, der dækker Region Syd, har forpligtet sig til at oprette 6-10 hoveduddannelsesforløb og 9-30 introduktionsforløb. Foreløbigt lægger regionen dog ud med at lancere otte introduktionsforløb, fortæller AC-fuldmægtig i Region Syd Mikael Giødesen.

»Otte er i den lave ende. Men første gang, man kører et nyt uddannelsesforløb er det at foretrække, at have et mindre antal i gang for at sikre den nødvendige kvalitet,« siger Mikael Giødesen og fortsætter:

»Hellere lidt for få første gang, hvor vi skal gøre os vores erfaringer og foretage evt. justeringer. Når vi så slår op igen foråret 2019, har vi masser af erfaringer, og så kan vi lave et mere passende antal introduktionsforløb.«

Hoveduddannelsesforløb fra 2019

Mens de forskellige regioner gør klar til at tilbyde de første introduktionsforløb i akutmedicin fra september 2018, er det – i hvert fald i Syd – først forventningen at tilbyde hoveduddannelsesforløb fra september 2019.

»Til september 2019 skulle vi gerne have de første otte I-læger, der kan søge et hoveduddannelsesforløb. Så vores forventning er, at vi begynder vores første regulære hoveduddannelsesforløb på det tidspunkt. Vi kan dog ikke udelukke, at vi får nogle meritsager inden da, som vil høre, at vi bliver nødt til at opslå noget tidligere. Men det vil i givet fald blive på ad hoc-basis,« siger Michael Giødesen.

Videreuddannelsesregion Nord – der dækker regionerne Nordjylland og Midtjylland – har forpligtet sig til at oprette 9-12 hoveduddannelsesforløb og 13-36 introduktionsforløb.

Samlet set er der altså udsigt til, at der vil blive oprettet 29-42 hoveduddannelsesforløb og 43-126 introduktionsforløb på landsplan hvert år.