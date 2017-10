Hjælp os med at finde de dygtigste i sundhedsvæsenet

Dit bidrag er vigtigt, når Dagens Medicin snart igen finder Danmarks Bedste Hospitaler.

Traditionen tro har vi brug for specialisternes hjælp til at udpege de vigtigste kvalitetsindikatorer i de kliniske kvalitetsdatabaser, og dine vurderinger er vigtige for, hvilke sygehusafdelinger der til december kan kalde sig Danmarks bedste inden for 73 forskellige behandlinger og undersøgelser.

Titlen som Danmarks bedste til en behandling gives nemlig udelukkende på baggrund af behandlingskvaliteten på den enkelte afdeling.

Når du deltager i undersøgelsen, vil vi også bede dig om at vurdere sygehusenes omdømme, når det gælder kvalitet af behandling, forskning, udstyr, faciliteter mv.

Vi vil kun bede dig bedømme de hospitaler, som du har et tættere kendskab til, og du kan ikke vurdere din egen arbejdsplads.

Som tak for hjælpen sætter vi en rejse på højkant.

Som tak for hjælpen med at vægte kvalitetsindikatorer inden for dit speciale sætter vi et hotelophold på højkant. Ved lodtrækning finder vi vinderen af et weekendophold for fire personer på et af Sinaturs seks hoteller, som alle ligger i naturskønne omgivelser

Sådan gør vi

Hvordan vurderes behandlingskvalitet?

Til at vurdere kvaliteten tager vi udgangspunkt i de faglige databasers årsrapporter, og vi beder alle landets speciallæger hjælpe os med at vurdere, i hvor høj grad hver enkelt kvalitetsindikator inden for deres arbejdsområde er sigende for behandlingskvaliteten inden for en given sygdom eller undersøgelse.

For hver enkelt indikator identificerer vi den eller de afdelinger, der har indberettet de bedste kvalitetstal, som derefter udgør baseline — eller indeks 100 — som alle andre afdelinger holdes op mod.

Den sygehusafdeling, der klarer sig bedst set over alle tilgængelige indikatorer — hvor det naturligvis vejer tungere at være god til at leve op til de indikatorer, som speciallæger har vurderet som vigtigst — kåres som den bedste til en given behandling.

Kåringen af Danmarks bedste til en behandling er alene baseret på en vurdering af behandlingskvalitet.

Hvordan vurderes hospitalernes omdømme?

Alle læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige deltagere i undersøgelsen bliver bedt om at vurdere de sygehuse, som de har kendskab til, på en række parametre. I vurderingen af hospitalernes omdømme vejer besvarelser fra personer, der angiver et godt kendskab til et givent sygehus, tungere end besvarelser fra personer med dårligere kendskab til samme sygehus. Det er ikke muligt at bedømme sin egen arbejdsplads.

Omdømme vejer 10 pct. i den samlede kåring af Danmarks Bedste Hospitaler.

Hvordan vurderes patienttilfredshed?

Data om patienttilfredshed kommer fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP), hvor patienter be-svarer en lang række spørgsmål om deres oplevelser på sygehuset.

I undersøgelsen bag Danmarks Bedste Hospital indgår spørgsmålet om patientens samlede vurdering, og vi bruger tal for både ambulante og indlagte patienter. For at måle patienttilfredshed udregner vi en vægtet score. Patienttilfredshed vejer 10 pct. i den samlede kåring af Danmarks Bedste Hospitaler.

Hvordan kåres Danmarks bedste hospitaler?

Kåringen af Danmarks bedste hospital er baseret på en vurdering af sygehusenes behandlingskvalitet, patienttilfredshed og omdømme blandt sundhedsfaglige personer, der vægter henholdsvis 80 pct., 10 pct. og 10 pct. i kåringen. Vinderne er hospitalerne med den højeste samlede vurdering. De 38 sygehuse i kåringen er inddelt efter DRG-omsætning i tre kategorier: store, mellemstore og mindre sygehuse, der hver har én vinder, der kan kalde sig Danmarks Bedste Hospital.