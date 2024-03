Blind prioritering, nej tak

Hvis hospitalsvæsenet virkelig skal have mulighed for at ‘vælge klogt’ – og det skal det – og dermed fravælge unødvendige behandlinger, forløb og procedurer, eller omvendt kunne reagere på fejl og mangler i behandlingen, så kræver det, at man fra regionernes side investerer i et evidensbaseret og tidstro fundament at gøre det ud fra. Når afdelingerne ikke kontinuerligt kan overvåge og følge med i deres egne data for behandlingskvaliteten i realtid, så famler man i blinde, når man skal prioritere.