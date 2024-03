For femte år i træk kåres I som de bedste til at behandle astma. Hvad er det I kan? »Vi er et hold af læger, sygeplejersker og sekretærer, som alle er topengagerede i at diagnosticere astma på den bedste måde. Vi behandler patienterne efter de internationalt anbefalede retningslinjer, og sørger for, at de overholder deres kontroller, så vi undgår forværring af deres sygdom. Den tætte kontakt til patienterne er meget vigtig for os. Vi gør meget ud af at undervise...