Databeskyttelse spænder ben for effektivt værktøj

Data fra et amerikansk studie viser, at mobilteknologi er et effektivt redskab til at indhente PRO. Brugen af den slags teknologi ligger imidlertid ikke lige til højrebenet i danske populationer, vurderer ekspert, som bl.a. udpeger økonomi og databeskyttelse, som forhindringer.