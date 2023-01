Databaseformand: Flere akutte patienter forklarer ikke pres på akutafdelinger

For få siden havde akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital spidsbelastninger en gang om måneden. Nu sker det to gange om ugen. Det fortæller Annmarie Lassen, der er professor i akutmedicin på OUH og formand for Databasen for Akutte Hospitalskontakter i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), i en pressemeddelelse fra RKKP. Databasens tal viser, at der på 5 år er sket en stigning i antallet af akutte patienter på 4,4 pct. I 2017 var der i alt 1.739.848 akutte patienter i Danmark, mens...