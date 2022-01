Danskudviklet våben mod virus kan være en gamechanger i kampen mod COVID-19

UNION therapeutics har udviklet en næsespray, der forhindrer coronavirus i at etablere sig i luftvejene. Næsesprayen, der lige nu bliver undersøgt i fase 3, kan være livreddende for skrøbelige patienter og et muligt våben mod en lang række virus i fremtiden.