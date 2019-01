Danske Regioner om reform-regnestykke: Er det et tal, regeringen har trukket i en automat?

Danske Regioner kan slet ikke få regeringens forventning om en gevinst på 1,5 mia. kr. ved at nedlægge regionerne til at hænge sammen. »Jeg kan simpelthen ikke få det tal til at gå op,« siger næstformand Ulla Astman (S).

Pengene i regeringens sundhedsreform passer ikke. Det mener Danske Regioner på baggrund af regeringens bebudede forventning om at kunne spare 1,5 mia. kr. over en årrække ved at fyre godt 200 deltidspolitikere, omdanne regionerne til forvaltninger og overgive ikke-sundhedsrelaterede opgaver til andre dele af det offentlige. »Jeg har enormt svært ved at se, hvordan der […]