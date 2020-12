KU-forskere udvikler nyt princip for smartere insulin

Inden for fremtidens behandling af type 1-diabetes er såkaldt smart insulin det helt store håb. Nu har forskere fra Københavns Universitet udviklet et helt nyt princip til at lave smart insulin, og de har valideret princippet i forsøg med dyr.

For rigtig mange af verdens 46 mio. mennesker, som lever med type 1-diabetes, hænger truslen om for lavt eller for højt blodsukker ­konstant over hovedet på dem.

Motion, kost og injektioner med insulin kan få blodsukkeret til at ramme faretruende høje eller lave niveauer. Nogle mennesker dør ­endda, når de ved en fejl injicerer insulin i kroppen på tidspunkter, hvor deres blodsukkerniveauer allerede er lave.

Problematikken er også årsagen til, at verdens store medicinal­udviklere har øjnene rettet mod muligheden for at lave smart insulin, der regulerer blodsukker­niveauet ­afhængigt af indholdet af sukker i blodet i stedet for bare at sænke det uanset hvad.

Nu har forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med biotek­virksomheden Gubra udviklet et helt nyt molekyle, som frigiver meget insulin i blodet, når blodsukkeret er højt, og kun lidt insulin i blodet, når blodsukkeret er lavt.

Forskerne har i forsøg med rotter vist, at molekylet virker efter hensigten.

Vores ­insulin er et helt nyt og anderledes koncept, og jeg er meget fortrøstningsfuld ved, at vi nu har vist, at princippet kan lade sig gøre. Det tegner godt for fremtiden Knud ­Jørgen ­Jensen, ­professor, Kemisk Institut ved Københavns Universitet

»Novo Nordisk og andre store medicinal­virksomheder arbejder ud fra et bestemt princip, når de for­søger at udvikle smart insulin, og Novo Nordisk har netop indledt et fase 1-forsøg med deres bud på sådan et lægemiddel. Men vores insulin er et helt nyt og anderledes koncept, og jeg er meget fortrøstningsfuld ved, at vi nu har vist, at princippet kan lade sig gøre. Det tegner godt for fremtiden,« fortæller forskeren bag udviklingen af den nye smarte ­insulin, professor Knud Jørgen Jensen fra Kemisk Institut ved Københavns Universitet.

Forskningen, der er støttet af amerikanske Juvenile Diabetes Research Foundation, er offentliggjort i ­Chemistry – A European Journal.

Højt blodsukker frigiver insulin

Det nye princip for et smart insulin går meget simpelt ud på, at Knud Jørgen Jensen har udviklet en ­insulin, der sidder fast på en fedtsyre ved hjælp af et molekyle, som reagerer på sukker.

Når molekylet er i kroppen, binder fedtsyren til blodets albumin, men insulinen bliver ikke frigivet, før det sukkerreaktive molekyle kommer i kontakt med et sukkermolekyle.

Sker det, bliver molekylet kløvet, hvilket frigiver insulinen, som derved kan udøve sin blodsukker­sænkende effekt.

»Molekylet mellem insulinen og fedtsyren er en form for sensor, der kan måle, hvor meget sukker der er i blodet. Er der kun lidt sukker i blodet, bliver bindingen ikke kløvet, og insulin forbliver bundet til albumin. Men er blodsukkeret højt, frigives det aktive insulin, og det vil sænke blodsukkeret hos personen med diabetes,« forklarer Knud Jørgen Jensen.

Han har testet molekylet i både kemiske forsøg og i celleforsøg og har på baggrund af undersøgelserne vist, at princippet fungerer efter hensigten – i hvert fald i et reagensglas.

Og i et nyt forsøg har forskerne nu også vist, at det fungerer i dyr.

I forsøget med rotter injicerede forskerne insulinmolekylet i dyrene. Herefter undersøgte de mole­kylets frigivelse af insulin ved normale blodsukkerniveauer og ved forhøjede blodsukkerniveauer.

»Vi fandt et meget tydeligt bevis for princippet, idet der skulle bruges mere glukose til at holde et højt blodsukkerniveau, når vi injicerede vores nye insulin. Det viser, at molekylet virker, som det skal,« siger Knud Jørgen Jensen.

Kan forhindre farlige niveauer

Knud Jørgen Jensen fortæller, at der stadig er et stykke vej til, at princippet kan blive testet i mennesker.

Først skal molekylet gøres mere effektivt og mere præcist, og så skal sikkerheden også undersøges. Det er en forskningsproces, som kan tage mange år.

Alligevel kalder han det nye automatiserede insulin for et kæmpe fremskridt i retning mod bedre ­behandling til personer med type 1-diabetes.

Han forestiller sig, at i fremtiden vil personer med type 1-diabetes i langt mindre grad være afhængige af hele tiden at skulle kontrollere ­deres blodsukker og sikre sig, at det hverken er for højt eller for lavt.

Smart insulin vil også være mere sikker end nutidens insulin, fordi det vil være meget sværere at få for ­meget af den.

»Det svære ved at leve med type 1-diabetes er, at insulin altid virker på den samme måde. Det sænker blodsukkeret – også i situationer, hvor man ikke har brug for at det. Det prøver vi at gøre noget ved med vores nye molekyle, som kan gøre insulinbehandling til personer med type 1-diabetes meget mere sikker og med langt mindre behov for ­konstant opmærksomhed,« siger Knud Jørgen Jensen.