Influenzavacciner beskytter mod mere end bare smitte med influenzavirus. Blandt andet har et stort internationalt studie med dansk deltagelse vist, at influenzavacciner også beskytter mod død efter blodprop i hjertet. Derfor er influenzavaccination også skrevet ind i de internationale guidelines på området som noget at det vigtigste at give patienter efter en blodprop i hjertet. Den utilsigtede positive effekt af influenzavaccinen på hjertehelbredet har fået forskerne bag opdagelsen til at spekulere i, om vaccinen også kan beskytte mod andre sygdomme,...