Den amerikanske vaccineproducent Moderna fremlagde i sidste uge de første kliniske resultater fra et studie med deres bud på en ny dobbeltvaccine mod både COVID-19 og influenza. Vaccinen viste i studiet at skabe et effektivt antistofrespons hos forsøgsdeltagerne, hvilket har fået Moderna til at igangsætte et fase 3-forsøg med vaccinen med det indtil videre mundrette navn mRNA-1083. Ifølge Moderna selv vil vaccinen gøre det lettere at få vaccineret en stor del af befolkningen mod begge typer af sæsonvirus og også...