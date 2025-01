Verdenssundhedsorganisationen WHO har en ambition om, at i 2030 skal sygdommene AIDS, HBV (hepatitis B) og HCV (hepatitis C) være udryddet. Det kræver dog, at det er muligt at identificere alle de personer, som er smittet med de forskellige vira. Ofte kræver det blodprøver at identificere smitte med HIV, HBV eller HCV, men disse tests er ikke oplagte til flere grupper af risikopersoner, for eksempel hjemløse eller stofmisbrugere. Det kan helt banalt være svært at få dem ind på hospitalslaboratoriet...