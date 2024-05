Det har i Danmark siden 2019 været muligt for mænd, der har sex med mænd, at beskytte sig selv mod at få HIV ved at tage en daglig forebyggende pille (PrEP). Tager man pillen, kan man ikke få HIV, og for mange betyder det, at de kan undlade kondomet. For mange mænd, der har sex med mænd, har PrEP været en åbenbaring og taget et alvorligt risikoelement ud af deres sexliv. Der har dog også eksisteret den bekymring, at PrEP...