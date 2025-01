Sammenhæng mellem brug af HIV-medicin og risiko for forhøjet blodtryk

Kæmpe internationalt studie i Lancet HIV viser, at nogle former for lægemidler til personer med HIV kan være forbundet med øget risiko for forhøjet blodtryk. Vi skal ikke ændre behandling for nuværende, men det er vigtigt, at læger er opmærksomme på risikoen for hypertension, siger forsker.