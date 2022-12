Erik Jakobsen bliver ny cheflæge for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling på OUH

1. januar 2023 bliver Erik Jakobsen cheflæge på Odense Universitetshospital efter et år som konstitueret cheflæge for afdelingen. Han fortsætter dermed sammen med chefsygeplejerske, Gitte Bekker, i spidsen for afdelingen.