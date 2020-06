Dansk Psykiatrisk Selskab hilser idékatalog fra PLO velkomment

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab kalder PLO’s idékatalog med initiativer til at forbedre borgernes mentale sundhed for godt og grundigt. Det er en ressourcemæssig fordel at behandle flere i almen praksis, siger psykiatri-formand.