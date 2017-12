Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) synes ikke, at de altid har fremstået helt skarpt og troværdigt i medierne. Selskabet er derfor ved at indhente tilbud på medietræning hos forskellige udbydere.

De fleste specialer kender det. Medierne får færten af noget kritisabelt inden for specialet, og specialeformændene må stå for skud. For Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) skete det f.eks. i 2010-2012, da sagen om metal mod metal-hofter rullede i de danske medier. »Ortopædkirurger har et par gange været i medierne, hvor vores fremtoning kunne havde været […]