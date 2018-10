Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Vi har i Danmarks Frie Forskningsfond stor forståelse for den frustration, som et afslag på en ansøgning foranlediger. Desværre er det sådan, at vi kun er i stand til at imødekomme omkring 15 pct. af de ansøgninger, som vi modtager, hvorfor langt størstedelen af de forskere, som ansøger fonden, uundgåeligt vil få et afslag. Det […]