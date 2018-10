Kortsigtede løsninger er sværere og gør mere ondt, men Socialdemokratiet har ikke noget ønske om at trække løsninger ned over hovedet på nogen og vil optage forhandlinger med Lægeforeningen, herunder PLO og Yngre Læger, om at sikre danskerne en praktiserende læge.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, skriver i Dagens Medicin nr. 17/2018 om Socialdemokratiets forslag om en midlertidig halvårlig tjenestepligt for yngre læger i almen praksis umiddelbart efter endt KBU, at det er »helt uholdbart og uigennemtænkt«. Det fortjener et svar. Allerførst vil jeg gerne opridse baggrunden for forslaget. Igennem flere år er lægemanglen i almen […]