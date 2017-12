Stort set alle indikatorer for den sundhedsfaglige kvalitet for KOL-diagnostik og -behandling er tilfredsstillende opfyldt på landsplan, lyder det i Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdoms årsrapport for 2016. Den regionale variation i indikatoropfyldelse er samtidig historisk lav. Siden sidste opgørelse er der på landsplan en næsten uændret opfyldelse i forhold til de fleste indikatorer. F.eks. er brugen af NIV, genindlæggelsesraten og 30-dagesmortaliteten for de indlagte KOL-patienter uændret fra 2015. Dog ses det, at der på flere centre i Hovedstaden er sket et betydeligt fald i måling og registrering af kvalitetsindikatorer. Det hænger nok sammen med strukturændringer og indførelsen af Sundhedsplatformen. Indikatoren for registreret rygestatus ville formentlig have været opfyldt for første gang, havde det ikke været for faldet i indikatorværdi på enkelte ambulatorier i Hovedstaden, lyder det. Den ligger nu på 89 pct. mod en standard på ≥ 90 pct.

Sidste år blev det besluttet at indføre en ambulant indikator, der skulle afklare, om patienter med BMI under 20 fik recept på ernæringstilskud. Den har vist sig umulig at implementere, bl.a. fordi recepterne ikke er digitale. Til gengæld er det pr. 1. januar 2018 besluttet at indføre to nye indikatorer. Dels én, der beskriver andelen af ambulante patienter, der, når de begynder et KOL-rehabilitering i hospitalsregi, får lavet gangtest. Og dels én, der beskriver andelen af ambulante patienter, der får lavet gangtesten, når de afslutter forløbet.