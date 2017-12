Alt for mange indlagte ældre får ikke vurderet BMI

Kun 80 pct. af alle de geriatriske patienter, der bliver indlagt på landets hospitaler, fik målt deres BMI i 2016. Det kritiserer styregruppen bag den landsdækkende database for geriatri i sin årsrapport, der gør det klart, at niveauet fortsat ligger betydeligt under standarden på 90 pct. Indikatoren ‘Andel der får målt DEMMI ved indlæggelse’ tæller […]