Der udføres omkring 5.000 operationer årligt for navle- og arbrok. Overordnet viser Dansk Herniedatabases årsrapport for 2016, at kvaliteten er god. Raten for genindlæggelser lever således op til de fastsatte standarder. Det samme gælder andelen af reoperationer inden for 30 dage efter indgrebet. 30-dagesmortaliteten ligger nationalt på 0,5 pct., og standarden på 0,5 pct. er […]