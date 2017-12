Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Færre patienter med hul i mavesækken når at blive klar til operation inden for den tidsfrist, som er fastsat i databasen for akut kirurgi, end det var tilfældet i sidste periode. Det er svært for sygehusene at gøre patienterne klar på tre timer: Patienten skal modtages, stabiliseres, sygdommens sværhedsgrad fastslås, der skal iværksættes relevante undersøgelser, […]