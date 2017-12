Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tidsrummet fra symptomdebut til indlæggelse har stor betydning for muligheden for at tilbyde patienter med blodprop i hjernen blodpropopløsende behandling med trombolyse. Denne form for behandling kan kun tilbydes inden for maksimalt 4,5 timer efter symptomdebut, og sen ankomst til sygehus er en meget vigtig begrænsende faktor i forhold til at kunne tilbyde trombolysebehandling til […]