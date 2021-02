Alle afdelinger på nær to lever op til, at 85 pct. af patienterne med akut iskæmisk apopleksi får trombolysebehandling inden for en time efter ankomst til trombolyseenhed.

Mediantiden for, at patienter med akut iskæmisk apopleksi bliver behandlet med trombolyse, efter de er kommet til en trombolyseenhed, lyder på 28 minutter. Det bliver af styregruppen bag Dansk Apopleksiregisters årsrapport 2019 beskrevet som en ‘imponerende national mediantid’.

Alle afdelinger på nær Bornholm og Sydvestjysk Sygehus opfylder standarden for, at 85 pct. af patienterne med akut iskæmisk apopleksi får trombolysebehandling inden for en time.

Styregruppen bemærker, at for nogle patienter kan der været et uklart symptombillede, hvor det er fagligt velbegrundet at sikre en fuld diagnostisk afklaring, inden trombolysebehandlingen påbegyndes, hvilket medfører, at ‘door to needle’-tiden bliver længere.

Regionerne bør være opmærksomme på at fastholde eller øge andelen af patienter, som hurtigt får trombolysebehandling, mener styregruppen, fordi det vil betyde et bedre behandlingsresultat for patienterne. Derudover anbefaler styregruppen, at der også er fokus på at triagere patienter direkte til trombolyseafsnit, så værdifuld tid ikke går tabt.

For patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren er der en stigning i andelen, der sættes i trombocythæmmende behandling senest på den anden indlæggelsesdag. Det sker for 96 pct. og opfylder dermed den målsatte standard på 95 pct.

Styregruppen noterer sig, at der tegner sig et billede af en stigende målopfyldelse, hvor langt de fleste afdelinger er i mål. På afdelingsniveau var der fire afdelinger, som ikke opfyldte standarden. Særligt bemærker styregruppen, at Bornholm i de seneste tre år ikke har opfyldt standarden for at sætte patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren i trombocythæmmende behandling i rette tid.

Region Nordjylland scanner flere patienter med akut apopleksi senest seks timer efter indlæggelsestidspunktet og er således steget med tre procentpoint til 80 pct. siden seneste årsrapport. Standarden ligger dog på, at 90 pct. patienter med akut apopleksi får udført CT-/MR-scanning inden for tidsgrænsen, og den opfylder Nordjylland som den eneste region ikke. Desuden ligger regionen statistisk signifikant lavere end de øvrige regioner. Det finder styregruppen beklageligt.

På landsplan er standarden for første gang opfyldt, og der er sket en stigning for denne indikator med to procentpoint i forhold til 2018 og fire siden 2017.

Neurologi, Apopleksi DBH

Rang 2021 Rang 2019 Hospital Score 1 1 Sønderborg 100 2 4 Aarhus 99 2 10 Bispebjerg 99 2 3 Roskilde 99 5 13 Odense 98 6 - Rigshospitalet 97 6 1 Hospitalsenheden Vest 97 8 7 Nordsjællands Hospital 96 9 7 Aalborg 94 9 7 Kolding 94 11 11 Herlev 90 12 12 Glostrup 89 13 5 Bornholm 87 14 13 Nykøbing F. 73 - 5 Esbjerg*** -

* Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste forløb

** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste.

*** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste indikatorer.