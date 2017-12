Generelt udtrykkes der tilfredshed med kvaliteten af den kirurgiske behandling af hjernekræft i årsrapporten fra 2016 fra Dansk Neuro Onkologisk Register. Rapporten peger dog på, at det er utilfredsstillende, at der ikke er nok patienter, der får foretaget en MR-scanning senest tre døgn efter operation. MR-scanningen er vigtig, da der inden for de første døgn er øget risiko for blødning og andre komplikationer. Og så er den afgørende for det postoperative forløb. Standarden lyder på 90 pct., men blot 76 pct. af patienterne på landsplan opfylder indikatoren. Rigshospitalet er det eneste center, der ligger markant under tærskelværdien (45 pct.) – og som ligger lavere end i sidste opgørelse. »Rigshospitalet bør få rettet op på at få udført tidlig postoperativ MR-scanning,« lyder det.

Den postoperative dødelighed ligger på landsplan på tre pct., hvilket er tilfredsstillende, lyder det. Ved de fleste kræftformer laves først biopsi, hvorefter egnede patienter udvælges til radikal operation. For hjernekirurgiske indgreb gælder det, at det er en alt-i-en procedure, hvorfor flere dør. Tidlig død vil i nogle tilfælde være udtryk for sygdomsudvikling – og ikke operationskomplikationer. Den postoperative morbiditet og mortalitet forventes at stige i årene fremover, da der kommer flere ældre patienter. Det konstateres i rapporten, at det er tilfredsstillende, at den samlede 1-årsoverlevelse og den samlede 2-årsoverlevelse ikke afviger signifikant fra tærskelværdierne på henholdsvis 50 pct. og 15 pct. Standarden for 1-årsoverlevelsen er sat højt, da den også inkluderer de patienter. der var for syge til at gennemføre standardefterbehandlingen, lyder det.