55 pct. af lægerne i landets akutmodtagelser føler sig helt eller delvist udbrændte. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse blandt landets akutmedicinere, der for nylig er gennemført af Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) og Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM). Ifølge de to organisationer er der behov for at optimere de arbejdsforhold, som sundhedspersonalet i akutmodtagelsen arbejder under. De peger blandt andet på, at der er behov for et opgør med ideen om, at læger skal forvente at kunne være på arbejde i 17-24...