Resultaterne af et netop publiceret studie, som sammenligner effekten af bypasskirurgi med ballonudvidelser, kan få international og national betydning for, hvilken form for amputationsforebyggende behandling, som fremover skal tilbydes patienter med dårligt blodomløb i benene. BEST-CLI studiet (Best Endovascular vs. Best Surgical Therapy in Patients with Critical Limb Ischemia) er offentliggjort i New England Journal of Medicine. Det er med 1.830 deltagere det hidtil største randomiserede, kontrollerede studie, der har undersøgt hvilken revaskulariserende strategi, som er bedst til at forebygge...