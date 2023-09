Professorer: Politikerne over­sælger den patient­ansvarlige læge

En afgørende forskel for patienterne eller bare varm luft? Selvom fremtrædende politikere og organisationer jubler over den nye aftale om patientansvarlige læger på landets hospitaler, så stiller to fremtrædende kræftlæger sig kritiske over for, hvorvidt aftalen er mulig at udleve i praksis.